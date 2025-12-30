Martina Colombari e il film di Checco Zalone | Io come Linda invecchiata e imbruttita senza trucco

Martina Colombari, Miss Italia nel 1991 e volto noto del cinema e della moda italiana, ha recentemente condiviso il suo parere su un film di Checco Zalone, paragonandosi al personaggio di Linda, invecchiata e senza trucco. Con una carriera iniziata come modella e proseguita in televisione e cinema, Colombari continua a essere una figura riconosciuta nel panorama artistico italiano.

Martina Colombari, Miss Italia a 16 anni nel 1991 è stata modella per grandi marchi come Armani e Versace, ha partecipato a diverse trasmissioni tv ed è stata attrice in molti film a partire dagli anni Novanta. Oggi tre milioni e mezzo di italiani l’hanno vista in «Buen Camino» con Checco Zalone. E l’hanno vista imbruttita, invecchiata, con i capelli grigi. «Nessuno mi riconosce. Nessuno. Devono aspettare la seconda o terza scena per capire che sono io. Ho poco trucco, degli occhiali importanti, la chioma grigia. Che poi in realtà non è un imbruttimento, sono solo una donna che ha deciso di lasciare il mondo del jet set che viveva con l’ex marito, Checco. 🔗 Leggi su Open.online

