Martina Colombari e il film di Checco Zalone | Io come Linda invecchiata e imbruttita senza trucco
Martina Colombari, Miss Italia nel 1991 e volto noto del cinema e della moda italiana, ha recentemente condiviso il suo parere su un film di Checco Zalone, paragonandosi al personaggio di Linda, invecchiata e senza trucco. Con una carriera iniziata come modella e proseguita in televisione e cinema, Colombari continua a essere una figura riconosciuta nel panorama artistico italiano.
Martina Colombari, Miss Italia a 16 anni nel 1991 è stata modella per grandi marchi come Armani e Versace, ha partecipato a diverse trasmissioni tv ed è stata attrice in molti film a partire dagli anni Novanta. Oggi tre milioni e mezzo di italiani l’hanno vista in «Buen Camino» con Checco Zalone. E l’hanno vista imbruttita, invecchiata, con i capelli grigi. «Nessuno mi riconosce. Nessuno. Devono aspettare la seconda o terza scena per capire che sono io. Ho poco trucco, degli occhiali importanti, la chioma grigia. Che poi in realtà non è un imbruttimento, sono solo una donna che ha deciso di lasciare il mondo del jet set che viveva con l’ex marito, Checco. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Martina Colombari invecchiata e irriconoscibile, trasformazione per il film di Checco Zalone Buen Camino: le foto
Leggi anche: Martina Colombari dopo Ballando con le Stelle: capelli grigi e “imbruttita” nel film di Checco Zalone
Martina Colombari invecchiata e irriconoscibile, trasformazione per il film di Checco Zalone Buen Camino: le foto; Martina Colombari: «Chi critica il film di Zalone è invidioso. Ballando con le Stelle? Meraviglioso»; Martina Colombari irriconoscibile in «Buen camino» di Checco Zalone: «La metamorfosi di una donna passata da un imprenditore a un intellettuale»; Buen Camino, Martina Colombari e la richiesta di Checco Zalone: 'Aveva quasi paura'.
Billy Costacurta gela Martina Colombari, la stoccata sul film con Checco Zalone: “Io non ti potrò vedere” - La coppia ha scherzato in macchina sulla pellicola che vede protagonista in sala l'ex Miss Italia. libero.it
La trasformazione di Martina Colombari in Buen Camino: coi capelli grigi nel film di Checco Zalone - A Martina Colombari è stato chiesto di "imbruttirsi" per interpretare Linda in Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone già record di incassi ... fanpage.it
Buen Camino, Checco Zalone segna il record e Martina Colombari mette a tacere le critiche: "Invidiosi" - protagonista nella nuova pellicola del comico pugliese, difende il film dall'ondata di critiche del web ... libero.it
Martina Colombari è rimasta fuori dal podio a "Ballando con le stelle", ma è stata comunque soddisfatta del risultato ottenuto. Lei si è subito preoccupata di essere piaciuta a suo figlio Achille, che era in studio in occasione della finale. Ora il loro rapporto è forti - facebook.com facebook
“Sono stata contattata dal casting director Francesco Vedovati su Instagram, cosa abbastanza inusuale. Vuol dire che i social servono a qualcosa” #BuenCamino #MartinaColombari x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.