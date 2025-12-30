Martina Colombari con Zalone in Buen Camino | Ho pensato subito a quella volta in cui Achille non è tornato a casa

Martina Colombari è tra i protagonisti di “Buen Camino”, il nuovo film con Checco Zalone, che sta riscuotendo consensi al cinema. In un’intervista, ha condiviso un ricordo legato a una scena del film, collegata a un episodio personale in cui Achille non è tornato a casa. La sua presenza nel cast arricchisce la pellicola, che si distingue per il suo tono sobrio e autentico.

C'è anche Martina Colombari nel cast di “Buen Camino”, il film con Checco Zalone e che sta avendo un ottimo riscontro al cinema. Abituata a vestire i panni della donna sempre bella e affascinante (d'altronde è una ex Miss Italia), stavolta Colombari si è misurata con un personaggio diverso dal. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Martina Colombari con Zalone in Buen Camino: "Ho pensato subito a quella volta in cui Achille non è tornato a casa" Leggi anche: Buen Camino, Martina Colombari: "Chi critica Checco Zalone è invidioso" Leggi anche: Martina Colombari invecchiata e irriconoscibile, trasformazione per il film di Checco Zalone Buen Camino: le foto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Martina Colombari invecchiata e irriconoscibile, trasformazione per il film di Checco Zalone Buen Camino: le foto; Martina Colombari irriconoscibile in «Buen camino» di Checco Zalone: «La metamorfosi di una donna passata da un imprenditore a un intellettuale»; Buen Camino, Martina Colombari e la richiesta di Checco Zalone: 'Aveva quasi paura'; Martina Colombari: «Chi critica il film di Zalone è invidioso. Ballando con le Stelle? Meraviglioso». Martina Colombari, irriconoscibile nel film di Zalone: «Questo ruolo mi ha fatto pensare a mio figlio Achille. Come Linda, anche io mi trucco sempre meno» - L'attrice e modella: «Checco in realtà è un timido. msn.com

Martina Colombari ‘irriconoscibile’ nel film di Checco Zalone: la sua risposta alle critiche - Martina Colombari si trasforma per il film "Buen Camino" di Checco Zalone: racconta la sua esperienza sul set e risponde alle critiche. donnaglamour.it

Martina Colombari con Zalone in Buen Camino: "Ho pensato subito a quella volta in cui Achille non è tornato a casa" - C'è anche Martina Colombari nel cast di “Buen Camino”, il film con Checco Zalone e che sta avendo un ottimo riscontro al cinema. today.it

Martina Colombari è rimasta fuori dal podio a "Ballando con le stelle", ma è stata comunque soddisfatta del risultato ottenuto. Lei si è subito preoccupata di essere piaciuta a suo figlio Achille, che era in studio in occasione della finale. Ora il loro rapporto è forti - facebook.com facebook

“Sono stata contattata dal casting director Francesco Vedovati su Instagram, cosa abbastanza inusuale. Vuol dire che i social servono a qualcosa” #BuenCamino #MartinaColombari x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.