Durante un’ispezione a Marsciano, la guardia di finanza di Todi ha sequestrato oltre 33.000 fuochi d’artificio conservati in un magazzino adiacente a un negozio gestito da cittadini di origine cinese. L’operazione ha evidenziato il mancato rispetto delle norme di sicurezza, sollevando questioni sulla corretta gestione di materiale pirotecnico. Il sequestro si inserisce in un’azione di controllo delle autorità per garantire la sicurezza pubblica.

Perugia, 30 dicembre 2025 – Durante un controllo la guardia di finanza di Todi ha scoperto che in un negozio a Marsciano, gestito da cittadini di origine cinese, erano conservati fuochi d’artificio in un magazzino adiacente senza il rispetto delle norme di sicurezza. Nel magazzino è stato trovato un grande quantitativo di materiale pirotecnico di vario tipo, dai fuochi luminosi come bengala e fontane, ai fumogeni, fino ai petardi. I prodotti erano stoccati insieme a materiali facilmente infiammabili, come plastica, carta e imballaggi. Inoltre, il magazzino si trovava al piano terra di un edificio residenziale ed era direttamente collegato all’area di vendita, senza alcuna porta di separazione o porta tagliafuoco, come previsto dalla legge. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marsciano, sequestro di oltre 33mila fuochi d’artificio

Marsciano, sequestro di oltre 33mila fuochi d’artificio - Perugia, 30 dicembre 2025 – Durante un controllo la guardia di finanza di Todi ha scoperto che in un negozio a Marsciano, gestito da cittadini di origine cinese, erano conservati fuochi d’artificio in ... msn.com