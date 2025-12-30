Marquez Rossi e non solo | l’Fbi scopre un ex atleta olimpico che nascondeva moto da 34 milioni di euro

L’Fbi e le autorità messicane indagano su Ryan James Wedding, ex atleta olimpico sospettato di aver nascosto una collezione di moto dal valore di circa 34 milioni di euro. Tra le moto sequestrate figurano pezzi di noti piloti come Marc Marquez, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. L’indagine mira a chiarire l’origine e la provenienza di questa collezione, che rappresenta un patrimonio di grande valore nel mondo delle due ruote.

L’Fbi e la Polizia messicana sono alla ricerca di Ryan James Wedding, un ex atleta olimpico che avrebbe sequestrato una collezione moto-ciclistica comprendenti anche moto di Marc Marquez, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. La collezione motociclistica privata sequestrata: la Fbi alla ricerca del proprietario. Marca scrive: Le autorità messicane hanno sequestrato una delle collezioni motociclistiche private più impressionanti che abbiamo conosciuto fino ad oggi: circa 50 moto dal valore di circa 34 milioni di euro e legate a Ryan James Wedding. Il nome di questo personaggio potrebbe non dire nulla, ma è uno dei dieci fuggitivi più ricercati dall’Fbi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

