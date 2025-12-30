Marmore decima edizione del ‘Miglior Pampepato’ | Melissa Marcucci trionfa ed accede alla finalissima
La decima edizione del ‘Miglior Pampepato’, organizzata dalla Pro Loco di Marmore, si è svolta lunedì 29 dicembre. Questa competizione, un appuntamento consolidato per gli appassionati del dolce tradizionale, ha visto la vittoria di Melissa Marcucci, che ha così raggiunto la finalissima. Un evento che valorizza la cultura culinaria locale e coinvolge la comunità in un concorso dedicato a uno dei simboli della tradizione territoriale.
Un contest divenuto appuntamento irrinunciabile per gli amanti del dolce iconico del territorio. Nel corso della serata di lunedì 29 dicembre infatti è andata in scena la decima edizione del ‘Miglior Pampepato’ iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Marmore. Un concorso che ammette la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
