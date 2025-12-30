Marmore decima edizione del ‘Miglior Pampepato’ | Melissa Marcucci trionfa ed accede alla finalissima

La decima edizione del ‘Miglior Pampepato’, organizzata dalla Pro Loco di Marmore, si è svolta lunedì 29 dicembre. Questa competizione, un appuntamento consolidato per gli appassionati del dolce tradizionale, ha visto la vittoria di Melissa Marcucci, che ha così raggiunto la finalissima. Un evento che valorizza la cultura culinaria locale e coinvolge la comunità in un concorso dedicato a uno dei simboli della tradizione territoriale.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.