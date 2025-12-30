Marinozzi | Il Milan ha avuto difficoltà a recuperare il pallone nei primi 20 minuti
Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista di DAZN, ha analizzato la vittoria del Milan contro il Verona. Secondo lui, i rossoneri hanno incontrato difficoltà nel recuperare il pallone nei primi 20 minuti di gioco, un aspetto che ha influenzato l’andamento della partita. Un commento che evidenzia un elemento da migliorare per la squadra di Allegri nelle prossime gare.
Il giornalista e telecronista per DAZN Andrea Marinozzi ha voluto commentare la vittoria del Milan di Allegri contro il Verona: le sue parole sul problema principale dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: F. Galli non ha dubbi: “Ecco perchè il Milan ha avuto un momento di difficoltà. Allegri e Tare …”
Leggi anche: Allegri prima di Napoli Milan: «Pensiamo solo alla partita, il mercato ora è recuperare i giocatori. Ecco perché non gioca Modric, Bartesaghi? Ha avuto un problema»
Nicolodi: “Il Milan ha preso Fullkrug, secondo me perché…”; Milan, le top news di giornata.
Marinozzi: "Modric ancora una volta fondamentale per il Milan" - Come accade di consueto al termine della giornata di Serie A Enilive, il giornalista e telecronista di DAZN Andrea Marinozzi ha offerto il suo commento su quanto accaduto sui campi ... milannews.it
Marinozzi: "La cosa che mi colpisce del Milan è l'incapacità di recuperare velocemente il pallone" - Come accade di consueto al termine della giornata di Serie A Enilive, il giornalista e telecronista di DAZN Andrea Marinozzi ha offerto il suo commento su quanto accaduto sui campi ... milannews.it
Milan, Marinozzi (DAZN): pressing da rivedere, manca la riconquista rapida - 0, Marinozzi (DAZN): pressing rossonero da rivedere, manca la compattezza necessaria per recuperare palla velocemente ... it.blastingnews.com
MARINOZZI (DAZN): "Milan, così rischi lo Scudetto. Bene la prima ora, ma troppi cali di tensione". #Marinozzi #Milan #Sassuolo #Allegri #Scudetto #SupercoppaItaliana #Pulisic #SerieA - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.