Marinozzi | Il Milan ha avuto difficoltà a recuperare il pallone nei primi 20 minuti

Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista di DAZN, ha analizzato la vittoria del Milan contro il Verona. Secondo lui, i rossoneri hanno incontrato difficoltà nel recuperare il pallone nei primi 20 minuti di gioco, un aspetto che ha influenzato l’andamento della partita. Un commento che evidenzia un elemento da migliorare per la squadra di Allegri nelle prossime gare.

Marinozzi: "La cosa che mi colpisce del Milan è l'incapacità di recuperare velocemente il pallone" - Come accade di consueto al termine della giornata di Serie A Enilive, il giornalista e telecronista di DAZN Andrea Marinozzi ha offerto il suo commento su quanto accaduto sui campi ... milannews.it

Milan, Marinozzi (DAZN): pressing da rivedere, manca la riconquista rapida - 0, Marinozzi (DAZN): pressing rossonero da rivedere, manca la compattezza necessaria per recuperare palla velocemente ... it.blastingnews.com

MARINOZZI (DAZN): "Milan, così rischi lo Scudetto. Bene la prima ora, ma troppi cali di tensione". #Marinozzi #Milan #Sassuolo #Allegri #Scudetto #SupercoppaItaliana #Pulisic #SerieA - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.