Marina Valensise e l' ignoranza che ci fa crescere
Marina Valensise ci invita a riflettere sull’importanza dell’ignoranza come motore di crescita personale e culturale. Con la sua esperienza di ambasciatrice tra Italia e Francia, ci mostra come riconoscere i propri limiti possa favorire una maggiore apertura e comprensione. Un percorso di scoperta che, lontano da pretese di sapere assoluto, arricchisce e valorizza il nostro spirito critico e culturale.
Marina Valensise ci fa sentire tutti ignoranti. Tutti quanti da Michel Houellebecq in giù. La grande erudita, l’ambasciatrice culturale, l’italiana a Parigi, la francese a Siracusa. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Perché la cultura della performance ci fa crescere figli imbecilli
Leggi anche: Thomas Nadalini ci crede: “Non ho niente meno degli altri. A volte ci vuole un po’ di ignoranza”
Marina Valensise e l'ignoranza che ci fa crescere.
Marina Valensise e l'ignoranza che ci fa crescere - Nel suo nuovo libro, "Un cuore greco", l’autrice ci ricorda come i classici siano fondamentali per capire davvero la cultura del Novecento, portando alla luce anche le contraddizioni degli intellettua ... ilfoglio.it
Ritorno all'antico. Marina Valensise: "La memoria è una sorgente, non un peso" - Nel suo nuovo libro, Un cuore greco (Neri Pozza), Marina Valensise compie un viaggio nel “paesaggio moderno dell’antico”, attraversando ... huffingtonpost.it
Marina Valensise su “Rifare il mondo”, in “Il foglio”, 12 dicembre 2025 @ilfoglio @einaudieditore @lanovarese @rosaria_carpinelli @giulia.zagrebelsky @gallopaola00 @marinavalensise - facebook.com facebook
Marina Valensise, nel suo nuovo libro, propone un viaggio a tappe attraverso artisti, poeti, drammaturghi, musicisti e scrittori novecenteschi, che, col ritorno ai classici, hanno aperto nuove strade, offrendo a noi moderni lo strumento per capire noi stessi. Scopri x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.