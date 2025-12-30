Marina Valensise e l' ignoranza che ci fa crescere

Marina Valensise ci invita a riflettere sull’importanza dell’ignoranza come motore di crescita personale e culturale. Con la sua esperienza di ambasciatrice tra Italia e Francia, ci mostra come riconoscere i propri limiti possa favorire una maggiore apertura e comprensione. Un percorso di scoperta che, lontano da pretese di sapere assoluto, arricchisce e valorizza il nostro spirito critico e culturale.

Marina Valensise ci fa sentire tutti ignoranti. Tutti quanti da Michel Houellebecq in giù. La grande erudita, l’ambasciatrice culturale, l’italiana a Parigi, la francese a Siracusa. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

