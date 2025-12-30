Marina Murri brilla ai Mondiali di Vilamoura | un sesto posto che sa di futuro

Marina Murri si è distinta ai Mondiali di Vilamoura, in Portogallo, ottenendo un sesto posto nel Campionato mondiale Under 19. La giovane atleta del circolo nautico La Lampara di Santa Caterina di Nardò si conferma una promessa della vela italiana, dimostrando talento e determinazione in una competizione internazionale. Questo risultato segna un passo importante nel suo percorso e lascia intravedere un futuro promettente nel mondo della vela.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.