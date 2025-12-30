Marecchiese pressing di Sadegholvaad su Anas

Il sindaco di Marecchio ha richiesto all’Anas di riprogrammare l’incontro sul progetto della nuova Marecchiese, rinviato il 10 dicembre scorso. In una nota, Sadegholvaad invita l’azienda a fissare al più presto una nuova data per discutere gli sviluppi e le modalità di realizzazione dell’opera, sottolineando l’importanza di un dialogo tempestivo e costruttivo per il territorio.

"Cara Anas, visto che lo scorso 10 dicembre hai rinviato improvvisamente a data da destinarsi l'atteso e straprogrammato da mesi incontro sul progetto della nuova Marecchiese, puoi per favore stabilire al più presto una nuova data?". Inizia così la 'letterina', con piglio ironico, che il presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, scrive all'indirizzo di Anas. Sul piatto c'è il progetto della nuova Marecchiese, dai costi previsti per centinaia di milioni di euro e la realizzazione che si allungherà nel tempo. Ma prima di chiedersi quando sarà fatta, Sadegholvaad vorrebbe capire come Anas intende procedere e cosa ne sarà della Marecchiese.

