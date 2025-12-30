Marco Cambiano di Cumiana vince a L' Eredità su Rai 1 | due ' ghigliottine' azzeccate in otto giorni porta a casa 68.750 euro

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Cambiano di Cumiana si aggiudica la vittoria a L'Eredità su Rai 1, risolvendo due ‘ghigliottine’ in otto giorni. La sua partecipazione si conclude con una vincita totale di 68.750 euro, dimostrando attenzione e determinazione nel corso della trasmissione.

Otto giorni in trasmissione e due ‘ghigliottine’ risolte, per una vincita complessiva di 68.750 euro. Così Marco Cambiano, ingegnere 45enne residente a Cumiana (ma originario di Scalenghe, figlio dell'ex sindaca Carla Peiretti), ha partecipato con ottimi frutti alla trasmissione televisiva. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

marco cambiano di cumiana vince a l eredit224 su rai 1 due ghigliottine azzeccate in otto giorni porta a casa 68750 euro

© Torinotoday.it - Marco Cambiano di Cumiana vince a L'Eredità su Rai 1: due 'ghigliottine' azzeccate in otto giorni, porta a casa 68.750 euro

Leggi anche: L'Eredità: torna oggi su Rai 1 il game show con Marco Liorni

Leggi anche: L’Eredità, ascolti in ascesa: la Rai premia Marco Liorni. Svolta nella programmazione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Marco vince a L'Eredità su Rai 1: due 'ghigliottine' azzeccate in otto giorni, porta a casa 68.750 euro.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.