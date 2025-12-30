Marco Cambiano di Cumiana vince a L' Eredità su Rai 1 | due ' ghigliottine' azzeccate in otto giorni porta a casa 68.750 euro
Marco Cambiano di Cumiana si aggiudica la vittoria a L'Eredità su Rai 1, risolvendo due ‘ghigliottine’ in otto giorni. La sua partecipazione si conclude con una vincita totale di 68.750 euro, dimostrando attenzione e determinazione nel corso della trasmissione.
Otto giorni in trasmissione e due ‘ghigliottine’ risolte, per una vincita complessiva di 68.750 euro. Così Marco Cambiano, ingegnere 45enne residente a Cumiana (ma originario di Scalenghe, figlio dell'ex sindaca Carla Peiretti), ha partecipato con ottimi frutti alla trasmissione televisiva. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
