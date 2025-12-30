Marano di Napoli violate norme di sicurezza | sequestrata la sede dei Giudici di pace

A Marano di Napoli, la sede dei Giudici di Pace è stata sottoposta a sequestro a causa di violazioni delle norme di sicurezza. L’intervento, di natura amministrativa, ha portato alla temporanea sospensione delle attività presso gli uffici. Questo episodio evidenzia l’importanza di rispettare gli standard di sicurezza nelle strutture pubbliche e le conseguenze di eventuali inadempienze. La situazione sarà soggetta a ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti.

Un giudice sequestra gli uffici del giudice di Pace. No, non è uno scherzo: accade a Marano di Napoli. Stamane i finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione all'ordinanza del gip di Napoli Nord, provvedimento di convalida del decreto emesso d'urgenza dalla locale Procura della Repubblica. Il sequestro preventivo riguarda appunto l'immobile dove ha sede il giudice di pace a Marano. " All'esito di un intervento condotto dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Giugliano in Campania – afferma una nota del procuratore aggiunto di Napoli Nord, Maria Di Mauro – sono emerse, infatti, violazioni concernenti il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro".

