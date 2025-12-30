Mara Venier ricoverata in ospedale ha subito un intervento all'occhio | Finiamo l'anno così

Mara Venier, nota conduttrice di Domenica In, è stata ricoverata in ospedale per un intervento all'occhio a causa di una maculopatia. La conduttrice ha affrontato l’operazione con serenità, commentando che “finiamo l’anno così”. La situazione è sotto controllo e Mara si sta preparando a riprendersi, confidando in un ritorno alla normalità nel prossimo futuro.

