Mara Venier ha annunciato tramite i suoi canali social di essere stata ricoverata in ospedale per un nuovo intervento agli occhi, concludendo così il suo 2025 in modo inaspettato. La conduttrice di Domenica In ha condiviso alcuni scatti e brevi video, rassicurando i suoi fan sulla sua condizione di salute. Un episodio che segna la fine dell’anno per Mara in modo diverso dal solito, ma con la speranza di un rapido recupero.

Un finale d'anno inaspettato per Mara Venier, che chiude il suo 2025 in ospedale. La conduttrice di Domenica In ha svelato su Instagram di essere stata ricoverata, condividendo alcune foto e video dove ha raccontato di essere stata sottoposta ad un nuovo intervento agli occhi. L'ultimo anno non è stato affatto semplice per la presentatrice che, anche in quest'occasione, ha mostrato grande forza e coraggio, scegliendo l'ironia per rivelare cosa le è accaduto. Mara Venier in ospedale, come sta. Mara Venier ha infatti pubblicato una storia sul suo profilo Instagram con una frase semplice, ma significativa: "Finiamo l'anno così.

© Dilei.it - Mara Venier ricoverata in ospedale: “Finiamo l’anno così”

