Mara Venier è stata nuovamente ricoverata in ospedale per un intervento all’occhio. La conduttrice, che soffre di maculopatia essudativa, si sottopone a cure per gestire la sua condizione della retina. La 75enne aveva già subito un intervento lo scorso novembre, e questa nuova visita rappresenta un altro passo nel suo percorso di trattamento.

Si chiude così il 2025 di Mara Venier, ricoverata in ospedale per un nuovo intervento all’occhio. La 75enne soffre di maculopatia essudativa, una malattia della retina che compromette la visione centrale, e già lo scorso novembre era stata operata. “Avevo da poco cominciato a girare il filma Diamanti di Ferzan Ozpetek quando ho avvertito un fastidio a un occhio. Vedevo male, annebbiato e una sera, davanti alla tv, mi sono accorta di vedere solo da una parte. Ho avuto un’emorraggia alla retina causata da una patologia, la maculopatia essudativa “, aveva svelato al settimanale Gente. Dopo la scoperta si era sottoposta alla prima operazione d’urgenza, consapevole di doverne fare altre: “Il professor Cusumano aveva detto che non avrei più visto dall’occhio destro, invece ho recuperato un pochino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mara Venier ricoverata di nuovo

