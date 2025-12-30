Mara Venier operata all' occhio | Finiamo l' anno così Ecco come sta

Mara Venier ha trascorso le ultime ore del 2024 in ospedale, sottoponendosi a un intervento all’occhio destro per una patologia di lunga data. La conduttrice di Domenica In si sta attualmente riprendendo, chiudendo l’anno in convalescenza. La notizia evidenzia come Mara affronti con serenità i momenti di salute, mantenendo un atteggiamento sobrio e riservato.

Il 2025 si chiude in ospedale per Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha trascorso le ultime ore dell'anno in convalescenza dopo essersi sottoposta a un nuovo intervento all'occhio destro, legato alla patologia di cui soffre da tempo. A raccontarlo è stata lei stessa, con la consueta trasparenza, attraverso i social. Il messaggio dall'ospedale. Mara Venier ha condiviso nelle sue storie Instagram un video che la ritrae sdraiata su un lettino ospedaliero, con l'occhio bendato da una protezione trasparente, simile a quella già mostrata in passato. Indossa una maglia blu e accompagna le immagini con parole semplici: " Finiamo l'anno così.

