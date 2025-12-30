Mara Venier operata all’occhio | come sta

Mara Venier, nota conduttrice televisiva, è stata recentemente sottoposta a un intervento chirurgico all’occhio a causa di una maculopatia di lunga data. Dopo l'operazione, si è mostrata in buona salute e in ripresa. La sua condizione, monitorata nel tempo, richiede interventi periodici per gestire la patologia oculare. L'articolo fornisce aggiornamenti sul suo stato di salute e sull’andamento del recupero.

