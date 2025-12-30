Mara Venier in ospedale la foto che spaventa i fan | cosa succede

Mara Venier è stata recentemente fotografata in ospedale, suscitando preoccupazione tra i suoi seguaci. La conduttrice ha condiviso un messaggio in cui si riferisce al suo intervento all’occhio, segnando la fine dell’anno. La notizia ha generato attenzione e interesse tra il pubblico, che si interroga sulle sue condizioni di salute e sui dettagli dell’intervento. Di seguito, le informazioni più recenti sulla situazione di Mara Venier.

" Finiamo l'anno così. ". Con queste parole, Mara Venier chiude il 2025, condividendo con i fan il suo ultimo intervento all'occhio. La conduttrice di Domenica In ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, mostrando il percorso clinico seguito e ringraziando il professor Andrea Cusumano per aver eseguito la procedura. La Venier soffre di maculopatia, una patologia degenerativa che colpisce la macula dell'occhio, e negli ultimi anni si è sottoposta a diverse procedure mediche per contrastarne gli effetti. L'ultimo intervento arriva dopo quello eseguito a novembre 2025, a stretto giro di poche settimane dalla puntata della sua trasmissione televisiva.

