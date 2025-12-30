Mara Venier il dramma di Capodanno | È finito così

Mara Venier, nota conduttrice di Domenica In, ha affrontato un nuovo ricovero ospedaliero per un intervento all’occhio, dovuto a una maculopatia essudativa. La conduttrice, 75 anni, si trova ad affrontare questa condizione che compromette la vista centrale. La notizia segna la conclusione del 2025 per Venier, che si prepara a riprendersi dopo il problema di salute.

Mara Venier chiude il 2025 con un nuovo ricovero ospedaliero per un intervento all’occhio. La conduttrice di Domenica In, 75 anni, è affetta da maculopatia essudativa, una patologia della retina che compromette la visione centrale.A dare la notizia è stata la stessa Venier attraverso una storia su Instagram, direttamente dall’ospedale. Ha pubblicato una foto con la vistosa medicazione sull’occhio, scrivendo: "Finiamo l’anno così. Buon anno a tutti. Speriamo che sia davvero la fine di quest’anno". Ha inoltre ringraziato il professore Andrea Cusumano, che l’ha operata.I problemi oculistici della conduttrice erano emersi già nel 2024, quando un’emorragia alla retina dell’occhio destro aveva causato l’insorgenza della maculopatia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

