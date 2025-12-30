Mara Venier di nuovo in ospedale | intervento all’occhio e fine d’anno in convalescenza

Mara Venier è stata nuovamente ricoverata per un intervento all’occhio. La conduttrice si trova attualmente in convalescenza e trascorrerà le prossime settimane in ospedale. Questo imprevisto ha influenzato i suoi programmi di fine anno, che passerà in recupero. La sua situazione è stabile e si sta concentrando sulla ripresa, mantenendo comunque un atteggiamento riservato e sobrio.

Un nuovo ricovero per Mara Venier: fine anno in corsia. Mara Venier ha salutato il 2025 da una stanza d'ospedale. La storica conduttrice di Domenica In è stata sottoposta a un nuovo intervento all'occhio destro, lo stesso già operato nei mesi scorsi, a causa di una patologia che da tempo condiziona la sua quotidianità e il suo lavoro. A raccontarlo è stata la stessa Venier attraverso un video pubblicato nelle sue storie Instagram: distesa su un lettino, con l'occhio coperto da una protezione trasparente, ha salutato il pubblico con poche parole cariche di emozione. «Finiamo l'anno così. Buon anno a tutti.

