Mara Venier di nuovo in ospedale | E finiamo l' anno così Il video

Mara Venier è nuovamente in ospedale per un intervento all'occhio destro, dopo quello di novembre. La conduttrice trascorrerà le ultime ore del 2025 in convalescenza, chiudendo l'anno con una sfida di salute. La notizia è stata comunicata tramite un video, offrendo uno sguardo sulla sua situazione attuale.

Le ultime ore del 2025, Mara Venier le trascorrerà in ospedale o comunque in convalescenza. La conduttrice si è dovuta sottoporre a un altro intervento all'occhio destro, già lo scorso novembre era stata operata.Venier ha postato un video nelle sue storie Instagram in cui si mostra con l'occhio. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Mara Venier di nuovo in ospedale: "E finiamo l'anno così". Il video Leggi anche: “Finiamo l’anno così”. Mara Venier in ospedale: la foto che spaventa tutti i fan Leggi anche: Mara Venier ricoverata in ospedale, ha subito un intervento all’occhio: “Finiamo l’anno così” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Domenica In, oggi 28 dicembre: gli ospiti di Mara Venier; Mara Venier in ospedale e l’intervento all’occhio: “Chiudo l’anno così”; Mara Venier, il “quasi litigio” in diretta con Teo Mammucari durante l’Oroscopo di Paolo Fox: «Ma che dici?». Cosa è successo davvero; Domenica In, oggi 28 dicembre: gli ospiti di Mara Venier. Mara Venier ricoverata in ospedale: operata di nuovo all’occhio, ecco come sta - Mara Venier chiude il 2025 con un nuovo ricovero e intervento all'occhio a causa della maculopatia: l'aggiornamento sui social. donnaglamour.it

Stando ad AdnKronos, la conduttrice si è sottoposta a un nuovo intervento. Il primo risale allo scorso gennaio - La conduttrice di Domenica In è nuovamente in ospedale per problemi alla vista causati dalla maculopatia essudativa ... ilfattoquotidiano.it

Mara Venier ricoverata in ospedale, ha subito un intervento all’occhio: “Finiamo l’anno così” - La conduttrice di Domenica In, che soffre di maculopatia, si è sottoposta a un ulteriore intervento all'occhio ... fanpage.it

MARA VENIER RICOVERATA IN OSPEDALE, SPAVENTA I FAN: Finiamo l'anno così

Mara Venier ricoverata in ospedale Operazione all'occhio le condizioni della conduttrice - facebook.com facebook

Mara Venier: «Il figlio perso con Arbore un grande dolore. Il provino per Tinto Brass La moglie mi chiese una cosa, rifiutai» x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.