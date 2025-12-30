Meta ha acquisito Manus, un agente di intelligenza artificiale di tipo

AGI - Manus è un agente di intelligenza artificiale "general purpose": non si limita a rispondere a domande come un chatbot, ma prova a comportarsi da " dipendente digitale " capace di portare a termine compiti in autonomia, con pochi input iniziali. In pratica pianifica i passaggi, usa strumenti software, esegue workflow e restituisce un risultato finale (report, codice, automazioni, sintesi operative). È questa la promessa che l'ha resa uno dei nomi più discussi nel 2025, fino al colpo di scena di fine anno quando Meta ha annunciato l'acquisizione di Manus per integrarne le capacità nei propri prodotti, incluso Meta AI, mantenendo anche il servizio come offerta separata. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Manus, l’agente AI che lavora in autonomia: perché Meta lo ha acquistato

