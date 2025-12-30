Manovra voto finale entro le 13 Giorgetti su pensioni | Ulteriore riduzione età? Vedremo nel 2026

L'Aula di Montecitorio ha approvato la fiducia sulla manovra con 219 voti favorevoli. Il voto finale è previsto entro le 13. Giorgetti ha commentato sulla possibilità di una ulteriore riduzione dell’età pensionabile, indicando che eventuali decisioni saranno valutate nel 2026. La manovra rappresenta un passo importante nel processo di approvazione e definizione delle politiche economiche e sociali del governo.

L'Aula di Montecitorio ha confermato la fiducia sul testo della manovra con 219 voti favorevoli, 125 contrari e 3 astenuti. La giornata di martedì 30 dicembre prevede l'avvio delle dichiarazioni di voto alle ore 11, con l'approvazione definitiva del provvedimento attesa entro le 13. Il passaggio parlamentare si conclude così nei tempi previsti dal calendario delle Camere.

Manovra di Bilancio 2026: Novità sulle Pensioni e Risultato Finale del Voto alla Camera - La manovra di bilancio 2026 ha generato un acceso dibattito, focalizzandosi in particolare su temi cruciali come le pensioni e l'età pensionabile. notizie.it

Manovra, oggi il voto finale. Giorgetti: «Pensioni? Vedremo nel 2026». Fisco, casa e famiglie: tutte le novità - Dopo il voto di fiducia di ieri sera, passato senza intoppi con 219 sì, oggi i deputati daranno il ... ilgazzettino.it

L'Aula della Camera conferma la fiducia chiesta dal governo sulla Manovra. I voti favorevoli sono stati 219, i voti contrari 125. Il voto finale sulla legge di Bilancio si terrà domani. (ANSA) @ultimora_pol x.com

L'Aula della Camera conferma la fiducia chiesta dal governo sulla manovra. I voti favorevoli sono stati 219, i voti contrari 125. Il voto finale sulla legge di Bilancio si terrà domani ANSA/ ANGELO CARCONI - facebook.com facebook

