Manovra via libera e proteste Schlein | Aiuta i ricchi Giorgetti | Falso aumentati i salari | Pensioni casa tasse | tutte le novità

Il governo ha ottenuto la fiducia dopo una lunga sessione parlamentare, con approvazioni e proteste. Tra le novità in corso, si discutono misure su pensioni, tasse e abitazioni. La Lega ha presentato un ordine del giorno per bloccare l'aumento dell'età pensionabile, mentre i dibattiti continuano su politiche e impatti economici.

La Camera approva la Manovra, ecco il voto. Protesta con cartelli in Aula il Pd - Roma, 30 dicembre 2025 Via libera definitivo della Camera alla manovra con 216 voti a favore. msn.com

La Manovra dell’austerity è legge: via libera definitivo della Camera - Dopo un iter tormentato, una discussione parlamentare praticamente azzerata e tanti litigi interni alla maggioranza, la legge di Bilancio nel segno ... lanotiziagiornale.it

La Camera approva la manovra, via libera definitivo. Meloni: 'Seria e responsabile'. L'ok con 216 sì. I cartelli del Pd: 'Disastro Meloni'. Schlein: 'Provvedimento di austerità'. Magi in Aula con la scritta 'vendesi' #ANSA - facebook.com facebook

Manovra: via libera definitivo alla legge di Bilancio x.com

