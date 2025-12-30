Manovra via libera della Camera con 216 sì | è legge

La Camera ha approvato definitivamente la Manovra, con 216 voti favorevoli, 126 contrari e 3 astenuti. Con questo voto, il Parlamento ha dato il via libera alla legge di Bilancio, che definisce le linee guida finanziarie del paese per il prossimo anno. La ratifica rappresenta un passaggio fondamentale per l’attuazione delle misure previste nella manovra, che influiranno sull’economia nazionale e sui cittadini.

Via libera della Camera alla Manovra con 216 sì. I voti contrari sono stati 126, gli astenuti 3. Si tratta del via libera definitivo da parte del Parlamento alla legge di Bilancio. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri ad ottobre, modificato in commissione al Senato e arrivato blindato a Montecitorio, diventerà così legge. Ciriani: "Soddisfatti, grazie al Parlamento per il lavoro svolto". "Una manovra seria e concreta, attenta alle famiglie, alle imprese e che, proseguendo su quanto fatto negli anni passati, riduce ulteriormente le tasse e aumenta al massimo mai raggiunto il fondo sanitario nazionale.

