Manovra | via libera definitivo Camera con 216 sì
La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la legge di Bilancio con 216 voti favorevoli, 126 contrari e 3 astensioni. La decisione segna il passaggio finale dell’iter legislativo e definisce le priorità economiche e finanziarie per il prossimo anno. La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, segnando un momento importante nel quadro delle politiche nazionali.
Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Con 216 voti a favore, 126 contrari e 3 astenuti la Camera ha approvato in via definitiva la legge di Bilancio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
