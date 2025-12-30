Manovra | via libera definitivo Camera con 216 sì

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la legge di Bilancio con 216 voti favorevoli, 126 contrari e 3 astensioni. La decisione segna il passaggio finale dell’iter legislativo e definisce le priorità economiche e finanziarie per il prossimo anno. La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, segnando un momento importante nel quadro delle politiche nazionali.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Con 216 voti a favore, 126 contrari e 3 astenuti la Camera ha approvato in via definitiva la legge di Bilancio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

manovra via libera definitivo camera con 216 s236

© Iltempo.it - Manovra: via libera definitivo Camera con 216 sì

Leggi anche: Manovra: da domani sprint finale alla Camera, martedì il via libera definitivo

Leggi anche: Manovra 2026, in diretta il rush finale alla Camera: le dichiarazioni di voto dalle 18:40, domani il via libera definitivo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Legge di bilancio allo sprint finale: testo alla Camera. Il governo chiede la fiducia; Manovra, ok Camera a fiducia. Giorgetti: “Su pensioni vedremo nel 2026”; Corte dei Conti e Manovra: via libera definitivo tra aperture e scontri; Manovra 2025, primo via libera: cosa prevede il testo definitivo.

manovra via libera definitivoManovra 2026, via libera della Camera con 216 sì: diventa legge - La Camera dei deputati oggi ha dato il via libera definitivo alla Manovra 2026, dopo l’ok raggiunto in Senato lo scorso 23 dicembre. msn.com

manovra via libera definitivoVia libera definitivo della Camera alla legge di bilancio 2026 - Con 216 sì, 126 no e 3 astenuti Montecitorio approva la manovra, la quarta del governo Meloni. ilfoglio.it

manovra via libera definitivoManovra, ok della Camera alla fiducia: oggi il via libera definitivo al testo - Clima teso e tempi ridotti al minimo per la Manovra: oggi il voto finale alla Camera dopo una lunga seduta notturna e oltre due mesi di iter parlamentare. notizie.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.