Manovra via libera definitivo alla Camera con 216 sì 126 contrari e 3 astenuti

La Camera ha approvato definitivamente la Legge di Bilancio 2025 con 216 voti favorevoli, 126 contrari e 3 astensioni. La normativa, ora approvata, rappresenta un passaggio importante nel percorso legislativo e definisce le principali misure finanziarie per il prossimo anno. La discussione si è conclusa con un risultato che riflette le diverse posizioni dei gruppi parlamentari sulla manovra.

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 Via libera della Camera alla Legge di Bilancio con 216 sì, 126 contrari e 3 astenuti. È l'approvazione definitiva dopo quella del Senato. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra, via libera definitivo alla Camera con 216 sì, 126 contrari e 3 astenuti Leggi anche: Manovra 2026: sì definitivo della Camera con voto di fiducia. 216 a favore, 126 contrari Leggi anche: Manovra: via libera definitivo Camera con 216 sì Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Legge di bilancio allo sprint finale: testo alla Camera. Il governo chiede la fiducia; Manovra, ok Camera a fiducia. Giorgetti: “Su pensioni vedremo nel 2026”; Corte dei Conti e Manovra: via libera definitivo tra aperture e scontri; Manovra 2025, primo via libera: cosa prevede il testo definitivo. Manovra, via libera della Camera con 216 sì. Schlein: «Una legge di Bilancio sbagliata e di austerità» - In nottata gli ordini del giorno, stamani previsto l'ultimo sì al testo. leggo.it

La Camera approva la manovra, via libera definitivo. Schlein: 'Sbagliata e di austerità' - La maggioranza difende il provvedimento (ANSA) ... ansa.it

Il Parlamento dà il via libera definitivo alla manovra finanziaria - Il governo ha ricevuto il via libera dal Parlamento sulla Legge di Bilancio 2026, ma le critiche da parte delle opposizioni sollevano interrogativi. notizie.it

Manovra, via libera definitivo alla Camera con 216 sì, 126 contrari e 3 astenuti

Riprendono i lavori alla Camera, oggi il via libera definitivo alla manovra. Magi con il cartello 'vendesi'. L'approvazione finale è prevista per l'ora di pranzo #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2025/12/30/riprendono-i-lavori-alla-camera-oggi-il-via-libe - facebook.com facebook

Riprendono i lavori alla Camera, oggi il via libera definitivo alla manovra. Magi con il cartello 'vendesi'. L'approvazione finale è prevista per l'ora di pranzo #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.