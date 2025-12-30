Manovra via libera dalla Camera con 216 sì | il Pd perde la testa

La Camera ha approvato con 216 voti a favore la legge di Bilancio, completando così l'iter parlamentare. I voti contrari sono stati 126, con 3 astenuti. Questa approvazione rappresenta il passaggio finale per la manovra finanziaria, che ora passa al Senato per ulteriori valutazioni. Un passaggio importante nel percorso di definizione delle politiche economiche del paese.

Via libera della Camera alla manovra con 216 sì. I voti contrari sono stati 126, gli astenuti 3. Si tratta del via libera definitiva da parte del Parlamento alla legge di Bilancio. Al termine dell'intervento della segretaria Elly Schlein e poco prima del voto definitivo sulla Manovra, i deputati del Pd hanno innalzato in Aula della Camera dei cartelli con su scritto " Disastro Meloni ". I dem sono subito stati richiamati dal presidente Fontana. "Il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio 2026. È una Manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità", ha spiegato sui social la premier Giorgia Meloni dopo il via libera definitiva alla Camera alla Manovra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

