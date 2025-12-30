Manovra via libera all’ordine del giorno della Lega | stop da valutare all’aumento dell’età pensionabile

Il governo ha approvato l’ordine del giorno della Lega, che propone di sospendere l’aumento dell’età pensionabile previsto dal 2027. Questa decisione apre la possibilità di evitare un incremento delle condizioni di uscita dal lavoro, mantenendo le attuali fasce di pensione. La questione sarà valutata nei prossimi mesi, con attenzione alle implicazioni economiche e sociali di questa misura.

Il governo ha dato parere favorevole all'ordine del giorno della Lega alla manovra che chiede di sterilizzare l'aumento dell'età pensionabile previsto dal 2027. Il testo impegna l'esecutivo a valutare l'opportunità di riconsiderare la misura che prevede un incremento dei requisiti di un mese dal 2027 e di tre mesi dal 2028, adottando eventuali iniziative normative per sospenderla, compatibilmente.

