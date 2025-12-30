Manovra | Torto M5S ' ennesima prepotenza politica'
La Legge di Bilancio in discussione ha suscitato diverse reazioni politiche. Secondo il Movimento 5 Stelle, si tratta di un atto che privilegia decisioni di natura militare a scapito delle esigenze delle famiglie italiane. La discussione si concentra sulle priorità del governo e sull’impatto delle scelte economiche sulla vita quotidiana dei cittadini.
Roma, 30 dic. (Adnkronos) - “Questa Legge di Bilancio è l'ennesima prepotenza politica. Si trovano soldi per preparare la guerra, ma non per far quadrare i conti nelle case delle famiglie italiane". Lo ha affermato Daniela Torto, capogruppo M5S in commissione Bilancio della Camera, dichiarando il voto contrario del suo partito. Partiamo, per esempio, dai 25 miliardi promessi da Giorgia Meloni per le imprese per far fronte ai dazi. Dove sono finiti? E i 15 miliardi per il tanto sbandierato piano casa? E che fine hanno fatto le pensioni minime a 1.000 euro al mese? Siete la destra dei banchieri, delle multinazionali, delle compagnie assicurative, dei colossi del web a cui fate sconti plurimiliardari, vedi 2 miliardi ad Amazon, per poi scodinzolare davanti a Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it
