Manovra Soumahoro Misto | Non risponde a sfide per il Paese mio voto contrario – Il video

Il deputato Soumahoro, del Gruppo Misto, ha annunciato il suo voto contrario alla Manovra del Governo, sottolineando che il documento non affronta adeguatamente le principali sfide del Paese, come quelle industriali e sulla natalità. In occasione del voto alla Camera, ha evidenziato l'importanza di politiche più efficaci per rispondere alle esigenze italiane.

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Sono tante le sfide per il PAese, da quelle industriali alla natalità, semplicemente la Manovra del Governo non risponde a queste sfide e il mio voto sarà contrario", così il deputato del Gruppo Misto Soumahoro in dichiarazione di voto alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Manovra, De Cristofaro (Gruppo Misto): Ritardi inaccettabili e profonde disuguaglianze – Il video Leggi anche: Manovra: Pd, 'governo immobile, non affronta sfide decisive per il Paese' Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Manovra, Soumahoro (Misto): Non risponde a sfide per il Paese, mio voto contrario - (Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Sono tante le sfide per il PAese, da quelle industriali alla natalità, semplicemente la Manovra del Governo non risponde a queste sfide e il mio voto sarà contr ... la7.it

