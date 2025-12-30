Manovra sì definitivo tra le proteste Tutte le misure su fisco sanità pensioni e imprese
La legge di bilancio 2026 è stata approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 30 dicembre, dopo un lungo percorso e numerose proteste. La manovra comprende misure relative a fisco, sanità, pensioni e imprese, delineando le linee guida per l’anno in corso. Questa approvazione rappresenta un passaggio importante per le politiche economiche e sociali del paese, definendo le priorità del governo per il prossimo anno.
La Legge di bilancio 2026 è diventata definitivamente legge poco prima delle 13 di martedì 30 dicembre, con il voto finale della Camera dei deputati. L’Aula ha approvato il testo – identico a quello licenziato dal Senato – con 216 voti favorevoli e 126 contrari, chiudendo una corsa contro il tempo segnata da tensioni politiche, dibattito ridotto al minimo e una lunga maratona notturna. Durante la votazione, i deputati del Partito democratico hanno esposto cartelli con la scritta «Disastro Meloni», gesto immediatamente stoppato dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ha richiamato l’opposizione al rispetto delle regole d’Aula. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
