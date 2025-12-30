Manovra Schlein | sbagliata perchè non riduce diseguaglianze

La manovra approvata non sembra affrontare adeguatamente le diseguaglianze sociali, come evidenziato da Schlein. La crescita dei costi e le difficoltà economiche incidono sulla vita quotidiana degli italiani, che in molti non possono permettersi spese fondamentali come la sanità o i viaggi durante le festività. È importante valutare interventi concreti per ridurre le disparità e sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione.

Roma, 30 dic. (askanews) – “La prima preoccupazione degli italiani sono sanità e spesa. Molti italiani non sono tornati a casa nelle feste perchè non si potevano permettere il biglietto. Negli ultimi 4 anni Istat dice che i costi alimentari sono aumentate del 25 per cento e gli stipendi si sono ridotti del 9 per cento. Un italiano su dieci rinuncia a curarsi: è la carne viva delle disugueglianze che sono aumentate e su cui questa manovra non interviene” perciò è “sbagliata, va in direzione sbagliata, di austerità e lo state rivendicando”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nella dichiarazione di voto sulla legge di bilancio alla Camera. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

