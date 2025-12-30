Manovra Schlein | sbagliata perchè non riduce diseguaglianze

La manovra approvata non sembra affrontare adeguatamente le diseguaglianze sociali, come evidenziato da Schlein. La crescita dei costi e le difficoltà economiche incidono sulla vita quotidiana degli italiani, che in molti non possono permettersi spese fondamentali come la sanità o i viaggi durante le festività. È importante valutare interventi concreti per ridurre le disparità e sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione.

Roma, 30 dic. (askanews) – “La prima preoccupazione degli italiani sono sanità e spesa. Molti italiani non sono tornati a casa nelle feste perchè non si potevano permettere il biglietto. Negli ultimi 4 anni Istat dice che i costi alimentari sono aumentate del 25 per cento e gli stipendi si sono ridotti del 9 per cento. Un italiano su dieci rinuncia a curarsi: è la carne viva delle disugueglianze che sono aumentate e su cui questa manovra non interviene” perciò è “sbagliata, va in direzione sbagliata, di austerità e lo state rivendicando”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nella dichiarazione di voto sulla legge di bilancio alla Camera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Schlein: “Manovra di austerità, fa crescere solo le diseguaglianze” Leggi anche: **Manovra: Schlein, 'porta Italia in vicolo cieco, crescita solo per diseguaglianze'** La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Manovra, via libera della Camera con 216 sì. Schlein: «Una legge di Bilancio sbagliata e di austerità» - In nottata gli ordini del giorno, stamani previsto l'ultimo sì al testo. leggo.it

Manovra: Schlein, 'non risponde a preoccupazioni italiani, austera e sbagliata'(2) - "La prima preoccupazione degli italiani sono il caro vita e le liste d'attesa per la sanità. msn.com

Manovra, oggi voto finale. Schlein: «Una legge di Bilancio sbagliata e di austerità» - In nottata gli ordini del giorno, stamani previsto l'ultimo sì al testo. ilgazzettino.it

Fratelli d'Italia presenta un ordine del giorno alla manovra per chiedere al governo di costituirsi parte civile nei procedimenti legati all'alluvione in Emilia Romagna nel 2023-2024. Nella premessa si cita espressamente il ruolo di Elly Schlein da vicepresidente x.com

Dire - Legge di bilancio nel mirino del Pd, Schlein: “È una manovra sbagliata” - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.