Manovra Schlein | promesse tradite dopo 3 anni colpa di altri?

La discussione sulla manovra economica continua a sollevare critiche, con alcune promesse non mantenute. Dopo tre anni, infatti, si evidenziano decisioni che sembrano contraddire gli impegni assunti, come l’aumento dell’età pensionabile e l’incremento delle accise. Questa situazione solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla coerenza delle scelte politiche adottate, alimentando un dibattito sulla fiducia nelle promesse fatte e sulle responsabilità di chi le ha prese.

Roma, 30 dic. (askanews) – "E' una manovra di promesse tradite: dovevate abolire la Fornero e avete allungato l'età pensionabile e abolito opzione donna, dovevate abolire le accise e le avete aumentate. E' sempre colpa di qualcun altro? Dopo 3 anni di governo non vi crede più nessuno". Così Elly Shclein nella dichiarazione di voto sulla legge di bilancio alla Camera. "Siamo a fine anno per i vostri litigi costanti rischiando l'esercizio provvisorio", ha aggiunto "è una manovra che aiuta i più ricchi, lo dice l'Istat, date 440 euro in più a chi guadagna 199 mila euro".

**Manovra: Schlein, 'promesse tradite, non vi crede più nessuno'** - Dovevate abolire la Fornero e avete allungato l'età pensionabile e abolito Opzione Donna. lanuovasardegna.it

Manovra, Schlein: promesse tradite, dopo 3 anni colpa di altri? - (askanews) – “E’ una manovra di promesse tradite: dovevate abolire la Fornero e avete allungato l’età pensionabile e abolito opzione donna, dovevate abolire le accise e le avete aumentat ... askanews.it

Fratelli d'Italia presenta un ordine del giorno alla manovra per chiedere al governo di costituirsi parte civile nei procedimenti legati all'alluvione in Emilia Romagna nel 2023-2024. Nella premessa si cita espressamente il ruolo di Elly Schlein da vicepresidente x.com

Dire - Legge di bilancio nel mirino del Pd, Schlein: “È una manovra sbagliata” - facebook.com facebook

