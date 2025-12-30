Manovra | Schlein ' da Meloni tagli da sanità a scuola aumentano solo spese militari'

Durante il governo Meloni, si sono osservati tagli significativi nei settori della sanità, scuola, ricerca, politiche industriali e abitazioni. Contestualmente, si è registrato un aumento della spesa militare. Questi cambiamenti hanno suscitato diverse interpretazioni e dibattiti sulla direzione delle priorità nazionali e sull’impatto sulle risorse destinate ai servizi pubblici essenziali.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Negli anni del governo Meloni è scesa la spesa pubblica sulla sanità, sulla scuola, sulla ricerca, sulle politiche industriali e sulla casa. Dove aumenta? Sulla spese militari per aver accettato l'irrealistico e sbagliato obiettivo di portarla al 5 per cento come ha chiesto Trump. Dovevano fare come Sanchez e dire di no". Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, davanti a Montecitorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Schlein, 'da Meloni tagli da sanità a scuola, aumentano solo spese militari' Leggi anche: **Manovra: Schlein, 'a rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari'** Leggi anche: Manovra: Odg Conte, 'sostituire spese militari con spese in Sanità e occupazione' Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Pensioni, “stretta” in Manovra su chi sperava di lasciare prima, i lavoratori precoci e usuranti. Schlein: stracciate le promesse della Meloni; Manovra, Schlein: italiani felici? Meloni racconta Paese inesistente; Schlein “Manovra pessima, Meloni fa cassa sulle pensioni”; Manovra 2026 è legge: la Camera dà il via libera con 216 sì. Manovra: Schlein, 'da Meloni tagli da sanità a scuola, aumentano solo spese militari' - "Negli anni del governo Meloni è scesa la spesa pubblica sulla sanità, sulla scuola, sulla ricerca, sulle politiche industriali e sulla casa. lanuovasardegna.it

Schlein attacca: “Manovra sbagliata e austera che aiuta i più ricchi. Non vi crede più nessuno” - “Le prime preoccupazioni degli italiani sono il carovita e liste d’attesa per la sanità. ilfattoquotidiano.it

Manovra: scambio battute Giorgetti-Schlein alla Camera tra spread e tagli - Scambio di battute tra Giancarlo Giorgetti e Elly Schlein in Transatlantico alla Camera, affollato di parlamentari dopo ... iltempo.it

La Camera approva la manovra, via libera definitivo. Meloni: 'Seria e responsabile'. L'ok con 216 sì. I cartelli del Pd: 'Disastro Meloni'. Schlein: 'Provvedimento di austerità'. Magi in Aula con la scritta 'vendesi' #ANSA - facebook.com facebook

#Manovra, #Schlein: sbagliata perché non riduce le diseguaglianze x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.