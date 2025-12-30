**Manovra | Schlein ' 7 dichiarazioni Meloni su 10 non vere propaganda non regge più' **

La recente analisi di Pagella Politica evidenzia come sette dichiarazioni su dieci di Giorgia Meloni siano risultate imprecise o non veritiere nel corso dell’anno. Questa valutazione mette in discussione la credibilità delle affermazioni ufficiali del governo, sottolineando l’importanza di un’informazione accurata e trasparente. È un momento per riflettere sull’affidabilità delle comunicazioni pubbliche e sulla necessità di un’informazione basata sui fatti.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "E' tempo di pagelle. E la pagella non l'ho data io ma Pagella Politica a Giorgia Meloni e dice che quest'anno 7 dichiarazioni di Meloni su 10 erano imprecise o sbagliate, bugie" ma "la vostra propaganda non regge più. Costruiremo l'alterantiva e vi batteremo alle prossime elezioni". Lo dice Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sulla manovra alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Manovra: Schlein, '7 dichiarazioni Meloni su 10 non vere, propaganda non regge più'**

