**Manovra | Schlein ' 7 dichiarazioni Meloni su 10 non vere propaganda non regge più' **

La recente analisi di Pagella Politica evidenzia come sette dichiarazioni su dieci di Giorgia Meloni siano risultate imprecise o non veritiere nel corso dell’anno. Questa valutazione mette in discussione la credibilità delle affermazioni ufficiali del governo, sottolineando l’importanza di un’informazione accurata e trasparente. È un momento per riflettere sull’affidabilità delle comunicazioni pubbliche e sulla necessità di un’informazione basata sui fatti.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "E' tempo di pagelle. E la pagella non l'ho data io ma Pagella Politica a Giorgia Meloni e dice che quest'anno 7 dichiarazioni di Meloni su 10 erano imprecise o sbagliate, bugie" ma "la vostra propaganda non regge più. Costruiremo l'alterantiva e vi batteremo alle prossime elezioni". Lo dice Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sulla manovra alla Camera.

Manovra, oggi il via libera definitivo alla Camera| Schlein al governo: «Colpa di altri? Non vi crede più nessuno» - Maratona notturna per l'esame degli ordini del giorno: approvato anche quello della Lega sullo stop all'aumento dell'età pensionsabile ... roma.corriere.it

Fratelli d'Italia presenta un ordine del giorno alla manovra per chiedere al governo di costituirsi parte civile nei procedimenti legati all'alluvione in Emilia Romagna nel 2023-2024. Nella premessa si cita espressamente il ruolo di Elly Schlein da vicepresidente x.com

Dire - Legge di bilancio nel mirino del Pd, Schlein: “È una manovra sbagliata” - facebook.com facebook

