Manovra | scambio battute Giorgetti-Schlein alla Camera tra spread e tagli

Nella giornata del 30 dicembre, alla Camera dei Deputati, si è svolto un breve scambio tra Giancarlo Giorgetti e Elly Schlein nel Transatlantico, in un contesto di confronto tra parlamentari dopo il voto finale sulla manovra. L'episodio ha attirato l'attenzione per il tono e la natura delle interazioni, inserendosi in un momento di discussione politica sull'equilibrio tra spread e tagli alle risorse pubbliche.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Scambio di battute tra Giancarlo Giorgetti e Elly Schlein in Transatlantico alla Camera, affollato di parlamentari dopo il voto finale sulla manovra. "Del fatto che lo spread è sotto i 200 punti ne beneficerete anche voi", esclama il ministro dell'Economia rivolto alla segretaria del Pd. "Con i tagli che state facendo a sanità, trasporti e scuola credo che avremo più problemi che altro, ma io non darò la colpa a voi.", ribatte Schlein e Giorgetti allontanandosi: "Io faccio il mio". 🔗 Leggi su Iltempo.it

