Manovra Rubano | Risultati concreti per cittadini imprese e Sud

La legge di bilancio approvata include misure mirate a favorire la crescita economica, sostenere il ceto medio e rafforzare il sistema produttivo. In particolare, la Manovra di Manovra, Rubano mira a garantire risultati concreti per cittadini, imprese e il Sud, contribuendo a uno sviluppo equilibrato e sostenibile del Paese.

La legge di bilancio contiene misure concrete per sostenere la crescita del Paese, tutelare il ceto medio e rafforzare il sistema produttivo nazionale. In particolare, grazie al lavoro svolto da Forza Italia, sono stati ottenuti risultati significativi per cittadini e imprese: dalla riduzione dell'Irpef per il ceto medio, al sostegno al lavoro e agli investimenti, fino all'incremento delle risorse per la sanità e per le Forze dell'ordine. Particolare attenzione è stata riservata al Mezzogiorno, con il rafforzamento degli incentivi alle imprese, il sostegno alla ZES unica e misure mirate a favorire investimenti, occupazione stabile e sviluppo industriale nel Sud del Paese.

Manovra, Rubano (FI): ‘Meno tasse, più risorse per imprese, sanità e territori. Benefici concreti anche per la Campania’ - “Prosegue in Parlamento l’esame della Legge di Bilancio e Forza Italia sta dando un contributo decisivo per una manovra orientata alla crescita, al sostegno delle famiglie e al rafforzamento dei terri ... ntr24.tv

LaPresse. . SCIOPERO GENERALE A MILANO, LA CGIL: "MANOVRA CHE FA GRANDI DANNI ALLA SANITÀ" Migliaia in piazza nel capoluogo lombardo. Luca Stanzione (Cgil) attacca il governo: "Ci rubano gli aumenti contrattuali e finanziano il riarmo". Rest - facebook.com facebook

