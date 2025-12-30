Manovra | Renzi ' da Meloni pacco al Paese stavolta non riesce a rigirare frittata'

La legge di Bilancio approvata dalla maggioranza di Giorgia Meloni ha suscitato diverse critiche, tra cui quella di Matteo Renzi, che la definisce un aumento della pressione fiscale e del debito pubblico, senza risolvere problemi come la fuga dei cervelli o il sostegno a imprese e famiglie. La questione rimane centrale nel dibattito politico ed economico, evidenziando le sfide di una politica fiscale equilibrata e efficace.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "La legge di Bilancio approvata dalla maggioranza di Giorgia Meloni aumenta la pressione fiscale, aumenta il debito, non blocca la fuga dei cervelli, non aiuta imprese e famiglie. E a giudicare dai commenti - anche sui social di Giorgia - stavolta la premier non riuscirà a rigirare la frittata. Attività in cui di solito è campionessa mondiale". Lo scrive Matteo Renzi sui social. "Servivano misure coraggiose come la nostra Start Tax per tenere i giovani in Italia. E invece abbiamo un compitino svogliato fatto talmente male che sono gli elettori di destra i più delusi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

