Manovra ottava rata del Pnrr e record storico in Borsa | l’Italia va a dispetto dei gufi

A poche ore dalla notte di San Silvestro arrivano due buone notizie per la politica economica italiana. Da una parte l’approvazione definitiva della Camera dei deputati alla manovra economica da 22 miliardi. Dall’altra, il via libera della Commissione europea al pagamento dell’ottava rata del Pnrr con la contestuale richiesta di pagamento per la nona e penultima rata. Due notizie che arrivano alla fine del 2025 e che premiano l’approccio equilibrato e responsabile delle politiche economiche del governo. Il cuore della manovra è il sostegno al potere d’acquisto, attraverso misure come il taglio del cuneo fiscale per il ceto medio, che coinvolge 13 milioni di contribuenti, e la tassazione agevolata al 5% sugli aumenti contrattuali e all’1% sui salari di produttività. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

