Manovra ok definitivo della Camera | l’Italia delle riposte passa sui cartelli della sinistra Meloni | Priorità a famiglie lavoro imprese e sanità

La Camera ha approvato definitivamente la Legge di Bilancio con 216 voti favorevoli. La manovra, ora definitiva, rappresenta un passo importante per le politiche economiche del Paese. Il governo ha sottolineato l’importanza di puntare su famiglie, lavoro, imprese e sanità, elementi considerati prioritari per il rilancio dell’Italia. L’approvazione segna un momento chiave nel percorso di attuazione delle scelte di bilancio per il prossimo anno.

Manovra: via libera definitivo alla Camera. Con 216 voti a favore, 126 contrari e 3 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva la Legge di Bilancio. L’ok finale arriva dopo la maratona notturna e una pausa in mattinata. Sui banchi del governo sono presenti, tra gli altri, i ministri Giancarlo Giorgetti, Antonio Tajani, Carlo Nordio, Luca Ciriani e il viceministro Maurizio Leo. Il sipario sulla Legge di Bilancio 2026 si alza con un segnale di stabilità e concretezza. Con 216 voti favorevoli, Montecitorio ha fatto scattare il semaforo verde su una manovra che la premier Giorgia Meloni ha definito senza esitazioni «seria e responsabile». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

