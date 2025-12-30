Manovra ok alla fiducia Oggi il voto finale

Oggi alla Camera si conclude l’iter della Legge di Bilancio, con le dichiarazioni di voto previste dalle 11 e il voto finale atteso intorno alle 13. La fiducia è stata approvata, portando alla conclusione del procedimento legislativo. Restano ora da seguire i dettagli e le eventuali discussioni sul testo prima della definitiva approvazione.

Roma, 30 dicembre 2025 – Legge di Bilancio in dirittura d'arrivo alla Camera. Oggi le dichiarazioni di voto dalle 11 in diretta tv, poi il voto finale, atteso intorno alle 13. Ieri, la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sulla Manovra. I voti favorevoli sono stati 219, quelli contrari 125. La seduta è andata avanti a oltranza in notturna per l'illustrazione e il voto sugli ordini del giorno. Tra gli odg che hanno ottenuto parere favorevole del governo quello della Lega sulla sterilizzazione dell'aumento dell'età pensionabile legato all'aspettativa di vita.

