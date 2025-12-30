Manovra oggi il voto finale | le misure in arrivo dalle pensioni ai bonus
Oggi si tiene il voto finale sulla manovra, che include diverse misure, tra cui aspetti relativi alle pensioni e ai bonus. In particolare, alla Camera è stato approvato un ordine del giorno della Lega che mira a fermare l’aumento dell’età pensionabile previsto nei prossimi anni, stabilendo così una sterilizzazione dell’innalzamento dei requisiti pensionistici.
Sterilizzazione dell'innalzamento dei requisiti pensionistici. Passa alla Camera un ordine del giorno della Lega collegato alla manovra che mira a bloccare l'aumento dell'età pensionabile previsto nei prossimi anni. Il governo ha espresso parere favorevole al testo, impegnandosi a valutare una revisione della misura che prevede l'incremento dei requisiti di un mese dal 2027 e di tre mesi dal 2028. L'atto impegna inoltre l'esecutivo ad avviare iniziative normative per sospendere l'aumento, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Fiducia confermata e voto finale imminente.
