Manovra oggi il voto finale Giorgetti | Pensioni? Vedremo nel 2026

Oggi si svolge il voto finale sulla manovra in Aula alla Camera, con 219 favorevoli, 125 contrari e 3 astenuti. Dopo la conferma della fiducia, alle 11 inizieranno le dichiarazioni di voto, con la conclusione prevista entro le 13. Tra i temi discussi, le pensioni sono state menzionate da Giorgetti, che ha commentato: “Vedremo nel 2026”.

(Adnkronos) – Dopo la conferma dell'Aula della Camera alla fiducia sulla manovra (con 219 sì, 125 no e 3 astenuti), alle 11 di oggi martedì 30 dicembre inizieranno le dichiarazioni di voto e il via libera definitivo al testo: la votazione finale avverrà entro le 13. Ieri c'è stato il via libera all'ordine del giorno alla .

