La Manovra si avvicina alla fase conclusiva, con il via libera definitivo atteso. Nella notte si sono conclusi gli esami degli ordini del giorno alla Camera, segnati da discussioni interne alla maggioranza. Questa mattina, alle 11, sono previste le dichiarazioni di voto, mentre le tensioni tra le forze politiche continuano a caratterizzare il dibattito.

La Manovra arriva al rush finale. Prima dell’alba è terminato l’esame degli ordini del giorno alla Camera (non senza scontri interni alla maggioranza) e alle 11 è previsto l’inizio delle dichiarazioni di voto. Poi, verso ora di pranzo, è atteso il via libera definitivo della legge di Bilancio da 22 miliardi su cui la Camera, in realtà, non ha mai potuto toccare palla. Ieri sera l’Aula di Montecitorio ha votato la fiducia, passata con 219 favorevoli e 125 contrari. La discussione è stata praticamente nulla in commissione dopo l’approvazione in Senato. I deputati non hanno avuto alcuna possibilità di modifica, con tempi iper-contingentati per evitare il rischio dell’esercizio provvisorio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Manovra, oggi il via libera definitivo ma intanto è scontro a destra sugli ordini del giorno

