Manovra oggi il via libera definitivo ma intanto è scontro a destra sugli ordini del giorno
La Manovra si avvicina alla fase conclusiva, con il via libera definitivo atteso. Nella notte si sono conclusi gli esami degli ordini del giorno alla Camera, segnati da discussioni interne alla maggioranza. Questa mattina, alle 11, sono previste le dichiarazioni di voto, mentre le tensioni tra le forze politiche continuano a caratterizzare il dibattito.
La Manovra arriva al rush finale. Prima dell’alba è terminato l’esame degli ordini del giorno alla Camera (non senza scontri interni alla maggioranza) e alle 11 è previsto l’inizio delle dichiarazioni di voto. Poi, verso ora di pranzo, è atteso il via libera definitivo della legge di Bilancio da 22 miliardi su cui la Camera, in realtà, non ha mai potuto toccare palla. Ieri sera l’Aula di Montecitorio ha votato la fiducia, passata con 219 favorevoli e 125 contrari. La discussione è stata praticamente nulla in commissione dopo l’approvazione in Senato. I deputati non hanno avuto alcuna possibilità di modifica, con tempi iper-contingentati per evitare il rischio dell’esercizio provvisorio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: Manovra al rush finale: via libera agli ordini del giorno su pensioni e flat tax giovani
Leggi anche: Manovra 2026, valanga di ordini del giorno: dai fondi per gli affitti alla campagna sulla fertilità
Manovra. Via libera dall'Aula del Senato. Il testo passa ora alla Camera per l’ultimo step. Dal personale ai farmaci, ecco le misure per la sanità; Manovra, via libera della commissione Bilancio del Senato. Le novità; Sì della Camera alla fiducia sulla manovra - Ok a Odg Lega su stop aumento età pensionabile; Manovra: il via libera del Senato, ora passa alla Camera. Giorgetti: «Fatto cose che sembravano impossibili».
Manovra, ok della Camera alla fiducia: oggi il via libera definitivo al testo - Clima teso e tempi ridotti al minimo per la Manovra: oggi il voto finale alla Camera dopo una lunga seduta notturna e oltre due mesi di iter parlamentare. notizie.it
Manovra 2026, in diretta il voto finale alla Camera: oggi il via libera alle misure su pensioni, Irpef e rottamazione cartelle - In diretta il via libera definitivo della Manovra 2026 alla Camera: oggi il voto finale sulle misure della legge di bilancio ... fanpage.it
Sì alla fiducia, via libera sulla manovra. Giorgetti: «Sulle pensioni vedremo nel 2026» - La Camera licenzierà il testo a un giorno dalla chiusura dell'anno e dall'esercizio provvisorio. unionesarda.it
Oggi a Tagadà ho parlato di una manovra che aumenta tasse e debito pubblico, peggiora la legge Fornero e abbandona i giovani, che continuano a lasciare l’Italia. Il carrello della spesa è sempre più caro e molti italiani sono costretti a scegliere tra mangiare - facebook.com facebook
Oggi ci troviamo alla Camera dei Deputati per discutere la legge di bilancio. Una discussione inutile, in quanto la manovra arriva in Aula già votata in Senato e completamente blindata, con l’ennesima apposizione della fiducia, svuotando di fatto il ruolo del Pa x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.