Manovra nuovo scontro sul taglio Irpef Schlein | L’85% del vantaggio ai più ricchi lo dice Istat Giorgetti | Falso

Nel contesto della discussione sulla legge di Bilancio, si riaccendono le polemiche sul taglio dell’Irpef. Schlein critica l’assegnazione di quote maggiori ai più ricchi, citando dati Istat, mentre Giorgetti smentisce questa interpretazione. La questione evidenzia come le misure fiscali continuino a suscitare opinioni contrastanti, riflettendo il dibattito tra effetti redistributivi e benefici per le fasce più abbienti.

Nel giorno dell’approvazione finale della legge di Bilancio alla Camera si riaccendono le polemiche scoppiate a novembre, quando l ’Istat, in audizione parlamentare, aveva certificato l’ effetto redistributivo del taglio della seconda aliquota Irpef. I calcoli dell’istituto di statistica avevano mostrato l ’85% dei 2,9 miliardi stanziati dalla manovra 2026 finirà alle famiglie appartenenti ai due quinti più alti della distribuzione del reddito. Cifre che oggi la segretaria del Pd Elly Schlein ha ricordato in ala, dicendo che il provvedimento “aiuta di più i più ricchi, lo dice anche l’Istat”. A risponderle il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che definisce “assolutamente falsa ” la sua affermazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

