Manovra | notturna terminata intorno alle 4.30 alle 11 diretta Tv per il voto finale
Nella giornata del 30 dicembre, i lavori in Aula alla Camera si sono protratti fino alle prime ore del mattino, terminando intorno alle 4.30, con l'esame degli Ordini del giorno sulla manovra. La sessione è ripresa alle 11 con una diretta TV dedicata al voto finale, segnando un momento importante nel percorso legislativo.
Roma, 30 dic (Adnkronos) - E' andata avanti fino alle 4.30 del mattino l'esame degli Ordini del giorno alla manovra in aula alla Camera. La seduta riprende alle 11 per le dichiarazioni di voto e il voto finale trasmesso in diretta Tv su Raiuno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Separazione carriere, voto finale Senato giovedì intorno alle 12
Leggi anche: Manovra 2026, in diretta il voto finale alla Camera: oggi il via libera alle misure su pensioni, Irpef e rottamazione cartelle
L'Aula di Montecitorio ha confermato la fiducia sulla #manovra di bilancio, con 219 voti favorevoli. La discussione proseguirà in seduta notturna, mentre per il giorno successivo sono previste le dichiarazioni di voto. x.com
DIRETTA | Sì della Camera alla fiducia sulla manovra. La seduta proseguirà in notturna. Previsto per l'ora di pranzo di domani il voto finale #ANSA - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.