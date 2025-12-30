Manovra | notturna terminata intorno alle 4.30 alle 11 diretta Tv per il voto finale

Nella giornata del 30 dicembre, i lavori in Aula alla Camera si sono protratti fino alle prime ore del mattino, terminando intorno alle 4.30, con l'esame degli Ordini del giorno sulla manovra. La sessione è ripresa alle 11 con una diretta TV dedicata al voto finale, segnando un momento importante nel percorso legislativo.

