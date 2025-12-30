**Manovra | ' Natale ad Atreju' e aiuti alle gattare la lunga notte dei deputati alla Camera**

Nella seduta alla Camera del 30 dicembre, i deputati hanno discusso vari temi, tra cui la proposta 'Natale ad Atreju' e gli aiuti alle gattare. La discussione si è svolta in un clima di analisi e confronto, evidenziando l'importanza di mantenere un dialogo diretto con le esigenze della realtà quotidiana del Paese, al di là delle questioni politiche e delle tempistiche legislative.

Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Presidente, ho la netta sensazione che, chiusi dentro questa bolla, stiamo perdendo il contatto reale con il Paese.". Quando prende la parola la deputata del M5s Angela Raffa è notte fonda, ma l'aula della Camera è al lavoro per l'esame degli Odg alla manovra. Una seduta 'a oltranza' che ha impegnato i parlamentari dalle 22 di lunedì fino alle 4,30 del mattino di martedì. Dopo il via libera alla fiducia sulla manovra, arrivata senza intoppi, è il momento del voto sulle tabelle. E del primo 'blitz' di una parte del centrosinistra sulle armi. Sono Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni a presentare due identici emendamenti: "Tagliare 8 miliardi di euro dalle spese militari", sintetizza il leader di Avs.

Aiuti alle imprese e più tasse. Il governo cambia la manovra con un maxi-emendamento - Premiata Confindustria, colpite le assicurazioni, un miliardo alla Lega. repubblica.it

Manovra, in arrivo modifiche da governo per 3,5 miliardi - In arrivo un nuovo pacchetto di modifiche del governo alla manovra riguardanti il settore delle imprese e del peso di 3,5 miliardi. tg24.sky.it

Bimbo rischia di soffocare al ristorante, salvato il giorno di Natale. Nel frusinate. Medico è intervenuto con manovra di Heimlich #ANSA - facebook.com facebook

Guarda l'ultima edizione del #Tg2000, #24dicembre 2025 - ore 18.30 #RussiaUkraineWar #Ucraina #NATO #Zelensky #Russia #Zaporizhzhia #Mosca #Trump #Macron #Senato #Manovra #Natale #Maltempo #PapaLeoneXIV #Natale #Betlemme #TV2000 x.com

