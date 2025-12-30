Manovra Meloni | Seria e responsabile mantenuti gli impegni La replica di Schlein | Promesse tradite vi batteremo

La recente approvazione della manovra ha suscitato reazioni contrastanti tra le principali figure politiche, con la premier Meloni che ne sottolinea la serietà e il rispetto degli impegni presi, mentre Schlein critica le promesse non mantenute e annuncia future sfide elettorali. Questi eventi riflettono le tensioni e le diverse interpretazioni del provvedimento, segnando un momento di attenzione sulla direzione futura del panorama politico italiano.

Una esulta via social subito dopo l'ok definitivo, l'altra attacca in Aula dando appuntamento alle prossime elezioni. Il via libera finale alla legge di bilancio da 22 miliardi di euro fornisce l'assist per l'ennesimo duello, rigorosamente a distanza, tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. La presidente del Consiglio sottolinea che quella approvata dal Parlamento è una manovra "seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità". "Abbiamo lavorato per rendere strutturali misure già avviate e per rafforzare quelle che incidono realmente sulla vita quotidiana degli italiani, mantenendo fede agli impegni assunti", rimarca aggiungendo che si tratta di "un altro passo avanti per dare certezze alla Nazione e continuare a costruire un'Italia più solida, competitiva e capace di guardare al futuro con fiducia". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra, Meloni: "Seria e responsabile, mantenuti gli impegni". La replica di Schlein: "Promesse tradite, vi batteremo" Leggi anche: Via libera della Camera alla manovra, è legge con 216 sì. Meloni: "Atto serio e responsabile". Affondo Schlein: “Promesse tradite” Leggi anche: **Manovra: Schlein, 'promesse tradite, non vi crede più nessuno'** La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Camera approva la Manovra con 216 sì, è il via libera definitivo; Manovra, via libera definitivo della Camera. Giorgetti: Focus sui redditi medio-bassi; Meloni, manovra seria e responsabile in un contesto di limitate risorse; La legge di bilancio approvata il 23 dicembre al Senato, Giorgetti: Fatte cose che sembravano impossibili. Manovra, Meloni: "Seria e responsabile, mantenuti gli impegni". La replica di Schlein: "Promesse tradite, vi batteremo" - Una esulta via social subito dopo l'ok definitivo, l'altra attacca in Aula dando appuntamento alle prossime elezioni. iltempo.it

