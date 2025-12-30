Manovra Meloni | seria e responsabile altro passo per Italia più solida

La Legge di Bilancio 2026, approvata dal Parlamento, rappresenta un passo importante per la stabilità economica del paese. La manovra si caratterizza per un approccio serio e responsabile, focalizzandosi su priorità come famiglie, lavoro, imprese e sanità, in un contesto di risorse limitate. Questo intervento mira a rafforzare le fondamenta di un’Italia più solida e sostenibile nel tempo.

Roma, 30 dic. (askanews) – “Il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio 2026. È una manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità”. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social dopo il via libera definitivo della Camera. “Proseguiamo – aggiunge – nel percorso di riduzione dell’IRPEF per il ceto medio, nel sostegno alla natalità e al lavoro, nel rafforzamento della sanità pubblica e nel supporto a chi investe, produce e crea occupazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Manovra, Meloni: “Seria e responsabile, passo importante per futuro Italia” Leggi anche: Meloni: "Manovra seria e responsabile" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La Camera approva la Manovra con 216 sì, è il via libera definitivo; Meloni, manovra seria e responsabile in un contesto di limitate risorse; La legge di bilancio approvata il 23 dicembre al Senato, Giorgetti: Fatte cose che sembravano impossibili; Manovra 2026, tutte le misure, i bonus e gli incentivi presenti nella Legge di Bilancio. Meloni, manovra seria e responsabile in un contesto di limitate risorse - È una manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione ... corrieredellosport.it

Manovra, il via libera è definitivo. Meloni: "E' seria e responsabile" - Con 216 voti a favore, 126 contrari e 3 astenuti la Camera ha approvato in via definitiva la legge di Bilancio. lanuovasardegna.it

Meloni “Legge di bilancio seria e responsabile in un contesto complesso” - E’ una manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limita ... msn.com

ELLY SCHLEIN ATTACCA GIORGIA MELONI, CALENDA LA DIFENDE, LA UMILIA E LEI SI INNERVOSISCE

La Camera approva la manovra, via libera definitivo. Meloni: 'Seria e responsabile'. L'ok con 216 sì. I cartelli del Pd: 'Disastro Meloni'. Schlein: 'Provvedimento di austerità'. Magi in Aula con la scritta 'vendesi' #ANSA - facebook.com facebook

#Manovra, #Meloni: seria e responsabile, altro passo per una Italia più solida x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.