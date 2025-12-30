Manovra Meloni | seria e responsabile altro passo per Italia più solida

La Legge di Bilancio 2026, approvata dal Parlamento, rappresenta un passo importante per la stabilità economica del paese. La manovra si caratterizza per un approccio serio e responsabile, focalizzandosi su priorità come famiglie, lavoro, imprese e sanità, in un contesto di risorse limitate. Questo intervento mira a rafforzare le fondamenta di un’Italia più solida e sostenibile nel tempo.

Roma, 30 dic. (askanews) – "Il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio 2026. È una manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità". Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social dopo il via libera definitivo della Camera. "Proseguiamo – aggiunge – nel percorso di riduzione dell'IRPEF per il ceto medio, nel sostegno alla natalità e al lavoro, nel rafforzamento della sanità pubblica e nel supporto a chi investe, produce e crea occupazione.

