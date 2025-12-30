Durante la seduta alla Camera, Riccardo Magi ha esibito un cartello con la scritta

Roma, 30 dic (Adnkronos) - "La nostra democrazia parlamentare sta marcendo, rendiamocene conto". Lo ha detto in aula alla Camera Riccardo Magi, sventolando un cartello con la scritta 'vendesi'. "Questa manovra è stata esaminata da 10 persone in commissione Bilancio, questo posto si può chiudere, vendere, valorizzare come fa il vostro amico Trump", ha detto il leader di +Europa nelle dichiarazioni di voto alla manovra. "Stiamo andando verso una china pericolosissima. Qui c'è un banco che teniamo vuoto, quello di Matteotti. Sapete cosa aveva cominciato a prendere di mira Matteotti? L'eccesso della decretazione di urgenza in quella fase storica", ha detto ancora Magi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

**Manovra: Magi mostra in aula cartello vendesi, 'democrazia parlamentare sta marcendo'**

